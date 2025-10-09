بعد وفاة مؤثر الموضة البرازيلي.. تعرف على جراحة "عيون الثعلب" ومخاطرها

توفي مؤثر الموضة البرازيلي أداير مينديز دوترا جونيور، المعروف على منصات التواصل باسم "جونيور دوترا"، عن عمر ناهز 31 عاما، وذلك بعد مضاعفات خطيرة أعقبت خضوعه لعملية تجميلية تعرف باسم "عيون الثعلب".

وكان دوترا أجرى العملية بهدف تعديل شكل عينيه، للحصول على مظهر شبيه بعيون القطط، وهو اتجاه تجميلي لاقى رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وفقا لموقعي "ndtv" و"hindustantimes".

مضاعفات صحية بعد الجراحة

بعد مرور عدة أشهر على الجراحة، بدأ دوترا يعاني من عدوى حادة في الوجه، ظهرت أعراضها في شكل تورم وكدمات شديدة، إضافة إلى صعوبات في التنفس.

وأفادت تقارير بأنه رفع دعوى قضائية ضد الطبيب المسؤول عن العملية، متهما إياه بـ الإهمال، الاحتيال، والتسبب بأذى جسدي خطير.

نُقل المؤثر إلى المستشفي بعد سوء حالته الصحية، حيث توفي بعد وقت قصير من وصوله.

ما هي جراحة "عيون الثعلب"؟

تُعرف جراحة "عيون الثعلب" بأنها إجراء تجميلي يهدف إلى رفع الزوايا الخارجية للعين لخلق مظهر مائل شبيه بعيون القطط أو الثعالب.

وتشمل هذه العملية مزيجا من:

رفع الحاجب الجانبي.

شد منتصف الوجه.

تقليص الجفن السفلي.

ويُشبه هذا المظهر ما تمنحه بعض "فلاتر" تطبيقات التجميل، ما يدفع كثيرين خاصة النساء في منتصف الثلاثينيات إلى أواخر الأربعينيات إلى طلب الجراحة.

تحذيرات ومخاطر

رغم انتشار الجراحة بين المؤثرين ومستخدمي وسائل التواصل، إلا أن خبراء الصحة والجراحة التجميلية حذروا من مخاطر متعددة قد تترتب على هذا النوع من العمليات، من بينها:

تشوهات في شكل العين.

ظهور التجاعيد المبكرة.

ترهل الجلد.

الالتهابات والتليف.