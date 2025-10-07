بلقيس فتحي تتألق بالأحمر.. سر الإطلالة

أطلت المطربة بلقيس فتحي بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "cosmopolitan"، يمنح اللون الأحمر المرأة لمسة من الجاذبية والأناقة، كما إنه يمكن تنسيقه مع الحقائب، كما فعلت المطربة بلقيس.

وارتدت بلقيس فستان طويل باللون الأحمر بأكمام طويلة منفوشة ومصنوع من قماش الشيفون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت بلقيس أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة والأنيقة.

ونسقت بلقيس مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء بنفس لون الفستان.