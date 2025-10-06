بشرى تخطف الأنظار بإطلالة جذابة- (صور)

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة بشرى بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "instyle"، اللون الأسود يمنح المرأة إطلالة جذابة وأنيقة، كما يمكن تنسيقه مع مجموعة متنوعة من الأحذية، كما فعلت الفنانة بشرى.

وأطلت بشري بفستان قصير "كت" باللون الأسود اللامع ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت بشرى أن تترك شعرها الويفي منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.

وزينت دنيا إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم.