دنيا سامي تتألق بلوك جذاب.. ما سر الإطلالة؟

كتب : شيماء مرسي

02:03 م 06/10/2025
ظهرت الفنانة دنيا سامي بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "kingdomofwhite"، ارتداء فستان باللون الأبيض يمنح المرأة إطلالة أنيقة وعصرية، كما إنه مناسب للسهرات والخروجات اليومية.

وأطلت دنيا بفستان قصير باللون الأبيض من قماش الساتان مناسب مع قوامها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت دنيا أن تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.

وزينت دنيا إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق وساعة يد.

دنيا سامي اطلالة دنيا سامي فستان دنيا سامي

