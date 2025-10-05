جورجينا بفستان جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

خطفت الأنظار في شوارع باريس بإطلالتها الجريئة.. من هي كارلا حداد؟

ملكة جمال العالم بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

معلومات وصور عن إطلالة يارا السكري في أحدث ظهور

6 صور ومعلومات عن إطلالة ماجي بو غصن في أحدث ظهور

أطلت عارضة الأزياء الأسبانية جورجينا رودريجيز بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت جورجينا فستان طويل جريء باللون الأسود بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، من تصميم "Balenciaga".

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، بواسطة الميكب أرتيست "patrickta".

واختارت جورجينا أن تترك شعرا الويفي منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت جورجينا إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم، من تصميم "Messika".