جورجينا بفستان جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتب : شيماء مرسي

06:17 م 05/10/2025
    جورجينا بفستان جريء
    جورجينا
    عارضة الأزياء الأسبانية جورجينا رودريجيز بإطلالة جريئة
    عارضة الأزياء الأسبانية جورجينا رودريجيز

أطلت عارضة الأزياء الأسبانية جورجينا رودريجيز بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت جورجينا فستان طويل جريء باللون الأسود بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، من تصميم "Balenciaga".

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، بواسطة الميكب أرتيست "patrickta".

واختارت جورجينا أن تترك شعرا الويفي منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت جورجينا إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم، من تصميم "Messika".

