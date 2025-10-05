خطفت الأنظار في شوارع باريس بإطلالتها الجريئة.. من هي كارلا حداد؟

ملكة جمال العالم بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

خلال فعاليات أسبوع الموضة في باريس، خطفت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد الأنظار بإطلالة جريئة في شوارع العاصمة الفرنسية.

ظهرت كارلا بفستان بليزر أسود قصير وضيق، كشف عند منطقة الصدر، ما أضفى لمسة من الجرأة على إطلالتها.

أكملت مظهرها بمكياج ناعم بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، مع حذاء ونظارة شمسية باللون الأسود.

فيما يلي، إليكم أبرز المعلومات عنها، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "sbisiali".

- كارلا حداد، إعلامية لبنانية.

- من مواليد مدينة بيروت.

- بدأت مسيرتها المهنية منذ سن السابعة عشرة كعارضة أزياء ومقدمة برامج.

- درست الصحافة والإعلام.

- ظهرت في إعلانات وعروض أزياء.

- تعشق الموضة وعالم الأزياء.

- كما شاركت في كليب "أمان أمان" للفنان ربيع الخولي.

- دخلت عالم التلفزيون عام 1999 من خلال المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC.

- كانت ضمن فريق برنامج "ممنوع في لبنان".

- ثم قدمت نشرة الأحوال الجوية ونشرة الأخبار المسائية.

- عام 2001، أطلقت برنامجها الخاص "كارلا لالا"، قبل أن تنتقل إلى التمثيل في المسلسل اللبناني "خطايا صغيرة".

- احتفلت بزواجها من وائل قسيس في سبتمبر 2020 بعد فترة قصيرة من انفصالها عن زوجها الأول الإعلامي والممثل طوني أبو جودة.

- في عام 2024، أعلنت انفصالها عن وائل قسيس بعد أربع سنوات من الزواج.

- تشارك كارلا متابعيها على "إنستجرام" بأحدث صورها وأخبارها.

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" أكثر من مليون متابع.

