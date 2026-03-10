أثارت واقعة تهديد والدته بالقتل في شوارع محافظة قنا موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الحادثة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عاطل له معلومات جنائية ويقيم بدائرة قسم شرطة قنا.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة موضحًا أن تهديد والدته بالقتل جاء على خلفية رفضها منحه مبالغ مالية.

واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.