"هقتلك يا أمي".. أمن قنا يكشف تفاصيل فيديو مثير للجدل

كتب : مصراوي

11:03 م 10/03/2026

عاطل يهدد والدته بالقتل في قنا

أثارت واقعة تهديد والدته بالقتل في شوارع محافظة قنا موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الحادثة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عاطل له معلومات جنائية ويقيم بدائرة قسم شرطة قنا.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة موضحًا أن تهديد والدته بالقتل جاء على خلفية رفضها منحه مبالغ مالية.

واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

