لم تتخيل سيدة أن بحثها عن الخلاص من السحر المزعوم سيقودها إلى فخ من الخداع والاستغلال. فبين وعود بالعلاج الروحاني وقدرة مزعومة على فك الأعمال السحرية، وقعت أربعينية ضحية لشخص احترف الدجل، قبل أن تنكشف الحقيقة وتسقط أوراقه في قبضة الأمن.

داخل وحدة مباحث أطفيح، دخلت سيدة تطلب مقابلة رئيس المباحث لتقص عليه حدث جلل. ما إن جلست حتى انهارت بالبكاء متهمة عاطل خمسيني بالنصب عليها واستغلالها تحت ستار العلاج الروحاني.

حسب أقوالها، أوهمها المتهم بأنها واقعة تحت تأثير أعمال سحرية، مدعيًا امتلاكه القدرة على علاجها وفك تلك الأعمال من خلال جلسات روحانية، ما دفعها إلى منحه مبالغ مالية على فترات مختلفة.

لكن الأمر لم يتوقف عند الاستيلاء على الأموال، إذ أكدت السيدة أن المتهم استغل ثقتها به، وادعى أن بعض الطقوس المزعومة للعلاج تتطلب ممارسات مخلة كجزء من العلاج.

بجمع التحريات والتأكد من صحة البلاغ، ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم وأقر بممارسة أعمال الدجل والشعوذة للنصب على ضحاياه والاستيلاء على أموالهم لتأمر النيابة العامة بحبسه احتياطيا.