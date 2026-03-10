أفاد مصدر أمني عراقي لشبكة "الجزيرة"، بوقوع هجوم جديد استهدف معسكر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وذلك باستخدام "طائرة مسيرة انتحارية"، في تصعيد ميداني إضافي يضع أمن البعثات الدبلوماسية تحت المجهر.

خرق الأجواء المحيطة

أوضح المصدر العراقي، أن الطائرة المسيّرة نجحت في الوصول إلى محيط معسكر الدعم اللوجستي، مما تسبب في حالة من الاستنفار الأمني داخل القاعدة وبالقرب من مدرج المطار.

ولم ترد تقارير فورية عن حجم الأضرار أو الإصابات، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الأمريكي لتتبع مسار الهجوم.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.