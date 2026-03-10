نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورود تقارير عن قيام إيران بزرع أي ألغام في مضيق هرمز، لكنه أكد أنه في حال حدوث ذلك فإن الولايات المتحدة تطالب بإزالتها فورا لضمان سلامة الملاحة الدولية.

وحذر ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، من أن استمرار وجود أي ألغام في مضيق هرمز سيؤدي إلى عواقب عسكرية غير مسبوقة على إيران، مشيرا إلى أن المبادرة بإزالة ما قد يكون قد زُرع ستمثل خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح لتخفيف حدة التوتر الراهن في المنطقة.

تحركات عسكرية ضد محاولات زرع ألغام في مضيق هرمز

وتوعد الرئيس الأمريكي، بأن أي قارب يحاول زرع ألغام في مضيق هرمز سيتم التعامل معه باستخدام نفس القدرات الصاروخية التي استُخدمت سابقا ضد مهربي المخدرات.

وأشار ترامب، إلى نجاح القوات الأمريكية في إصابة وتدمير 10 زوارق وسفن كانت مخصصة لزرع الألغام غير المفعلة خلال الساعات الماضية، مؤكدا استمرار استهداف المزيد منها.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة، أن إيران بدأت بالفعل في زرع ألغام في مضيق هرمز، يمر عبره حوالي خُمس إجمالي النفط الخام العالمي.

قدرات الحرس الثوري وتكتيكات زرع ألغام في مضيق هرمز

وأفادت المصادر، بأن عمليات زرع الألغام لم تنتشر على نطاق واسع بعد، حيث تم رصد بضع عشرات منها فقط خلال الأيام الأخيرة.

ومع ذلك، لا تزال إيران تحتفظ بنحو 80% إلى 90% من زوارقها الصغيرة وآلات زرع الألغام، مما يمنح قواتها القدرة على نشر مئات الألغام في الممر المائي في وقت وجيز.

وذكرت المصادر، أن الحرس الثوري الإيراني الذي يسيطر فعليا على المضيق، يمتلك مجموعة متنوعة من الوسائل تشمل القوارب المحملة بالمتفجرات وبطاريات الصواريخ الساحلية.

ووفقا للمصادر، أدى هذا الوضع إلى تحول المضيق لما يشبه وادي الموت نظرا للمخاطر العالية، خاصة مع تحذيرات الحرس الثوري السابقة باستهداف أي سفينة تحاول العبور.

موقف البحرية الأمريكية من عبور مضيق هرمز

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤولون أمريكيون أن البحرية الأمريكية لم ترافق أي سفن عبر المضيق حتى الآن، بالرغم من تصريحات الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين التي أشار فيها إلى أن إدارته تدرس خيارات متعددة للقيام بذلك.

