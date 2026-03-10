

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على التصوير رفض أحد مندوبي توزيع أسطوانات البوتاجاز استبدال أسطوانة له بدعوى وجود محسوبية بمحافظة البحيرة.

تبين عدم تلقي أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على تصوير الفيديو، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور.

وبمواجهته، أقر بأنه في 7 من الشهر الجاري نشبت مشادة كلامية بينه وبين مندوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، بعدما طلب تغيير الأسطوانة دون إحضار الأسطوانة الفارغة، وهو ما رفضه المندوب التزامًا بالتعليمات المنظمة لعملية الاستبدال.

وأوضح السائق أنه عاد لاحقًا ومعه الأسطوانة الفارغة، ليقوم المندوب بالفعل باستبدالها وتسليمه أسطوانة جديدة.

كما تم استدعاء مندوب توزيع أسطوانات البوتاجاز بالمستودع، حيث أيد ما جاء بأقوال السائق بشأن تفاصيل الواقعة.