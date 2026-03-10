إعلان

حقيقة فيديو محسوبية أسطوانات البوتاجاز في البحيرة

كتب : مصراوي

09:26 م 10/03/2026

طرفا الخلاف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على التصوير رفض أحد مندوبي توزيع أسطوانات البوتاجاز استبدال أسطوانة له بدعوى وجود محسوبية بمحافظة البحيرة.

تبين عدم تلقي أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على تصوير الفيديو، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

وبمواجهته، أقر بأنه في 7 من الشهر الجاري نشبت مشادة كلامية بينه وبين مندوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، بعدما طلب تغيير الأسطوانة دون إحضار الأسطوانة الفارغة، وهو ما رفضه المندوب التزامًا بالتعليمات المنظمة لعملية الاستبدال.

وأوضح السائق أنه عاد لاحقًا ومعه الأسطوانة الفارغة، ليقوم المندوب بالفعل باستبدالها وتسليمه أسطوانة جديدة.

كما تم استدعاء مندوب توزيع أسطوانات البوتاجاز بالمستودع، حيث أيد ما جاء بأقوال السائق بشأن تفاصيل الواقعة.

أسطوانات غاز البحيرة خلاف أسطوانات الغاز

