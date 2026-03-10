واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، تحطيم الأرقام القياسية رفقة الريدز في مختلف البطولات، بعدما شارك أساسيا رفقة فريقه اليوم أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال.

وظهر محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

رقم تاريخي لصلاح مع ليفربول

وبمشاركة صلاح أمام جالاتا سراي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا، يسجل ظهوره رقم 81 في تاريخ مشاركاته بالبطولة رفقة الريدز، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الفريق الإنجليزي مشاركة في البطولة.

وتخطى محمد صلاح نجم ليفربول السابق جيمي كاراجر والذي يمتلك 80 مباراة رفقة الريدز، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن مباراة العودة بين ليفربول وجالاتا سراي، ستقام يوم 18 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد".

أرقام محمد صلاح في بطولة دوري أبطال أوروبا

وبشكل عام شارك النجم المصري في بطولة دوري أبطال أوروبا مع مختلف الأندية، في 95 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 49 هدفا وتقديم 20 تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح يعد أكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ.

