خطف الأنظار في أسبوع الموضة بإيطاليا.. أجمل إطلالات كريم فهمي

خطف الفنان المصري كريم فهمي الأنظار كونه العربي الوحيد المشارك في عرض الأزياء الخاص بالعلامة التجارية العالمية BOSS، ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة.

وظهر فهمي بإطلالة أنيقة باللون البرتقالي، مرتديا بدلة من BOSS نسقها مع قميص أبيض وربطة عنق بيج.

واشتهر كريم باختياراته الراقية في عالم الأزياء، وفيما يلي أبرز إطلالاته:

بدلة مخملية سوداء

تألق بها خلال حفل "Joy Awards"، من تصميم "Maison Gamil"، ونسقها مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء.

قميص أبيض وبنطلون أسود

في إطلالة بسيطة وأنيقة، أطل كريم مرتدي قميص باللون الأبيض، ونسق أسفله بنطلون باللون الأسود.

بدلة باللون الأسود

ظهر كريم مرتديا بدلة أنيقة باللون الأسود، ونسق أسفلها تيشرت وبنطلون بنفس اللون.

جاكيت بيج وإطلالة شتوية

في إطلالة جذابة أخرى، ظهر مرتديا جاكيت باللون البيج، ونسق أسفله "هاي كول" أبيض وبنطلون وحذاء باللون البني.

إطلالة كاجوال

اختار الظهور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدى تيشيرت باللون الأبيض، ونسق معه بنطلون جينز باللون الفاتح.

بدلة كلاسيك

تألق مرة أخرى بتوقيع "Maison Gamil"، مرتديا بدلة كلاسيك باللون الكحلي، نسقها مع قميص أبيض وربطة عنق متعددة الألوان.

