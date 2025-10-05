إعلان

خطف الأنظار في أسبوع الموضة بإيطاليا.. أجمل إطلالات كريم فهمي

كتب : أسماء مرسي

09:30 م 05/10/2025
    كريم فهمي ببدلة باللون البني
    كريم فهمي رفقة زوجته
    كريم فهمي بإطلالة شتوية
    كريم فهمي ببدلة أنيقة
    إطلالة جذابة لـ كريم فهمي
    كريم فهمي يتألق ببدلة سوداء
    كريم فهمي وزوجته دانيا
    كريم فهمي
    إطلالة كريم فهمي
    كريم فهمي في أسبوع الموضة بإيطاليا
    كريم فهمي بإطلالة كلاسيك
    كريم فهمي
    كريم فهمي وزوجته في أسبوع الموضة في إيطاليا
    447811716_18443722873035094_5721098295134050984_n
    554053263_18535382341035094_4609644906493603185_n

خطف الفنان المصري كريم فهمي الأنظار كونه العربي الوحيد المشارك في عرض الأزياء الخاص بالعلامة التجارية العالمية BOSS، ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة.

وظهر فهمي بإطلالة أنيقة باللون البرتقالي، مرتديا بدلة من BOSS نسقها مع قميص أبيض وربطة عنق بيج.

واشتهر كريم باختياراته الراقية في عالم الأزياء، وفيما يلي أبرز إطلالاته:

بدلة مخملية سوداء

تألق بها خلال حفل "Joy Awards"، من تصميم "Maison Gamil"، ونسقها مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء.

قميص أبيض وبنطلون أسود

في إطلالة بسيطة وأنيقة، أطل كريم مرتدي قميص باللون الأبيض، ونسق أسفله بنطلون باللون الأسود.

بدلة باللون الأسود

ظهر كريم مرتديا بدلة أنيقة باللون الأسود، ونسق أسفلها تيشرت وبنطلون بنفس اللون.

جاكيت بيج وإطلالة شتوية

في إطلالة جذابة أخرى، ظهر مرتديا جاكيت باللون البيج، ونسق أسفله "هاي كول" أبيض وبنطلون وحذاء باللون البني.

إطلالة كاجوال

اختار الظهور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدى تيشيرت باللون الأبيض، ونسق معه بنطلون جينز باللون الفاتح.

بدلة كلاسيك

تألق مرة أخرى بتوقيع "Maison Gamil"، مرتديا بدلة كلاسيك باللون الكحلي، نسقها مع قميص أبيض وربطة عنق متعددة الألوان.

كريم فهمي أجمل إطلالات كريم فهمي كريم فهمي في أسبوع الموية بإيطاليا

