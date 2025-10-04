بصيحة الظهر المكشوف.. هيفاء وهبي بفستان أسود جريء

من الأجمل؟.. 15 متسابقة يتنافسن على لقب ملكة جمال لبنان 2025

كتبت- أسماء مرسي

تألقت الفنانة هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هيفاء مرتدية فستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف، و بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق.

ارتداء فستان باللون الأسود يمنح المرأة إطلالة أنيقة وجذابة، كما أنه من الألوان التي تناسب جميع ألوان البشرة وتُظهر القوام بشكل أنحف.

إضافة إلى ذلك، يتميز اللون الأسود بسهولة تنسيقه مع مختلف الإكسسوارات، وفقا لموقع "makeyourimage".