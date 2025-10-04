إعلان

بصيحة الظهر المكشوف.. هيفاء وهبي بفستان أسود جريء

كتب : أسماء مرسي

06:00 م 04/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة هيفاء وهبي
  • عرض 3 صورة
    الفنانة هيفاء وهبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي

تألقت الفنانة هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هيفاء مرتدية فستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف، و بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق.

ارتداء فستان باللون الأسود يمنح المرأة إطلالة أنيقة وجذابة، كما أنه من الألوان التي تناسب جميع ألوان البشرة وتُظهر القوام بشكل أنحف.

إضافة إلى ذلك، يتميز اللون الأسود بسهولة تنسيقه مع مختلف الإكسسوارات، وفقا لموقع "makeyourimage".

الفنانة هيفاء وهبي هيفاء وهبي على إنستجرام هيفاء وهبي بفستان أسبود إطلالة هيفاء وهبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند