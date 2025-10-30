إعلان

دانييلا رحمة تتألق بالنيلي الساحر في حفل Piaget بأبوظبي.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : نرمين ضيف الله

08:27 م 30/10/2025
    الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة (4)
    الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة (3)
    الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة (1)

شاركت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة صورًا لها عبر إنستجرام وهي تتألق بفستان ساحر باللون النيلي، من قماش الستان الفاخر.

مما أضفى اختيار القماش على إطلالتها لمسة من الرقي والأناقة الكلاسيكية.

الفستان يتميز بخطوطه الناعمة وتصميمه الأنثوي الذي يبرز جمالها ويمنحها حضورًا جذابًا في الحفل الخاص لعلامة Piaget في أبوظبي.

سر اخيار اللون النيلي وفق صحف عالمية مثل فوج:

اللون النيلي اختير ليضفي شعورًا بالغموض والفخامة، ويتناغم مع أجواء الحفل الفاخرة، ويبرز جمال بشرتها وإشراقتها الطبيعية.

الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة دانييلا رحمة في حفل Piaget بأبوظبي دانييلا رحمة على إنستجرام إطلالة دانييلا رحمة

