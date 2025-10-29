"جاذبية اللون الأبيض".. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالتها

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة ميرهان حسين بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مريهان مرتدية طقم مكون من قطعتين توب باللون الأبيض مزينا بتطريزات فضية لامعة، ونسقت معه بنطلون بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وسلسلة.

وفقا لموقع "kingdomofwhite"، ارتداء اللون الأبيض يمنح شعورا بالهدوء، ويضفي على المظهر أناقة وجاذبية.

كما يسهم في إشراق الوجه ويسهل تنسيقه مع إكسسوارات بسيطة، كما ظهرت الفنانة ميرهان حسين في إطلالتها بهذا اللون.