دنيا المصري بإطلالة أنيقة.. كيف نسقتها؟

كتب : شيماء مرسي

07:47 م 27/10/2025
    دنيا المصري (2)
    دنيا المصري (4)
    دنيا المصري (3)

أطلت الفنانة دنيا المصري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "instyle"، يبرز اللون الأبيض ملامح الوجه ويمنح إشراقا طبيعيا، كما يتميز بسهولة تنسيقه مع مختلف الإكسسوارات والأحذية.

وارتدت دنيا بدلة باللون الأبيض مكونة من بليزر وبنطلون، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة

وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم.

دنيا المصري اطلالة دنيا المصري InStyle

