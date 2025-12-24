"لوك شتوي جذاب".. كيف نسقت إلهام شاهين إطلالتها؟

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة كاجوال جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت إلهام مرتدية توب شتوي باللون الأحمر الناري، ونسقت معه بنطلون باللون الأسود من خامة الجلد.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود.

واختارت إلهام تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل مصنوعا من خامة الجلد.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، بالإضافة إلى ساعة يد.

وفقا لموقع "leathercult"، ارتداء البنطلون الجلد يمنح مرتديه شعورا بالثقة بالنفس والجرأة، كما أنه يجذب الأنظار، ويمكن تنسيقه بسهولة مع حذاء بنفس اللون، كما فعلت الفنانة إلهام شاهين.