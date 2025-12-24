فستان قصير وجريء.. هيفاء وهبي بإطلالة ملفتة

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة وملفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هيفاء مرتدية فستان قصير باللون الأحمر الناري، تميز بأنه من خامة المخمل ومكشوفا عند منطقة الصدر، ومزود باكستنشن بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت هيفاء تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وقلادة، وخاتم.

وفقا لموقع "vogue"، يتميز فستان المخمل بمظهره الفاخر والأنيق، ما يجعله خيارا مثاليا للمناسبات الرسمية والسهرات.

كما أن قوام القماش ولمعانه يمنح مرتديه شعورا بالرقي، كما يساعد المخمل على إبراز التصميم والتفاصيل بشكل جذاب.