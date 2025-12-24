فستان أحمر جريء.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت المطربة كارول سماحة بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت كارول مرتدية فستان طويل باللون الأحمر الناري، تميز بأنه بقصة الكب، ونسقت معه قفازات يد طويلة بنفس اللون.

كما تميز الفستان بأنه مزينا بتطريز معدني على شكل أوراق شجر ذهبية كبيرة عند منطقة الصدر، و بتصميم ضيق على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع بشرتها.

واختارت كارول تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

يُبرز فستان بقصة الكب الأكتاف والرقبة، ما يمنح المرأة إطلالة أنثوية جذابة وأنيقة، كما يجمع بين الرقي والبساطة ويُظهر القوام بشكل متناسق وأنيق.

كما يتميز هذا التصميم بسهولة تنسيقه مع الإكسسوارات البسيطة مثل القلادات والأقراط، وذلك وفقا لموقع "Medium".