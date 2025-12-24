بـ"كروب توب".. يمنى خوري بإطلالة مُلفتة

خطفت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري الأنظار، بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يمنى مرتدية كروب توب مكونا من قطعتين، جاكيت قصير وشورت باللون الوردي، ونسقت معه جاكيت من الفرو باللون البني.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الوردي مع التركيز على إبراز عينيها.

كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء وحقيبة باللون الوردي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، بالإضافة إلى ساعة يد.

وتحرص خبيرة التجميل اللبنانية دائما على لفت أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها المتنوعة، ما بين الفساتين الجريئة والقصيرة والطويلة، بالإضافة إلى الإطلالات الكاجوال.