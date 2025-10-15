إعلان

بـ "التايجر".. ديانا حداد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

كتب : أسماء مرسي

05:30 م 15/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    المغنية اللبنانية ديانا حداد
  • عرض 7 صورة
    المغنية اللبنانية ديانا حداد
  • عرض 7 صورة
    المغنية اللبنانية ديانا حداد
  • عرض 7 صورة
    المغنية اللبنانية ديانا حداد
  • عرض 7 صورة
    المغنية اللبنانية ديانا حداد
  • عرض 7 صورة
    المغنية اللبنانية ديانا حداد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المغنية اللبنانية ديانا حداد، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ديانا مرتدية بلوزة بنقشة "التايجر" ونسقت أسفلها توب وبنطلون باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من قلادة، وحلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لموقع "leprixclothing"، نقشة التايجر من صيحات الموضة الرائجة، إذ تمنح من ترتديها طابعا جذابا وأنيقا، وهذا ما يجعلها مثالية للنساء اللاتي يرغبن في الظهور بشكل مميز ولافت للنظر.

بالإضافة إلى تتميز نقشة التايجر بمرونتها في التنسيق، إذ يمكن ارتداؤها بقطع بسيطة لإضفاء لمسة أنيقة.

المغنية اللبنانية ديانا حداد ديانا حداد بالتايجر غطلالة ديانا حداد ديانا حداد على إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة