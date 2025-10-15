بـ "التايجر".. ديانا حداد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

من السخرية إلى الشهرة.. 15 صورة لمشاهير تعرضوا للتنمر لأسباب غريبة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المغنية اللبنانية ديانا حداد، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ديانا مرتدية بلوزة بنقشة "التايجر" ونسقت أسفلها توب وبنطلون باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من قلادة، وحلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لموقع "leprixclothing"، نقشة التايجر من صيحات الموضة الرائجة، إذ تمنح من ترتديها طابعا جذابا وأنيقا، وهذا ما يجعلها مثالية للنساء اللاتي يرغبن في الظهور بشكل مميز ولافت للنظر.

بالإضافة إلى تتميز نقشة التايجر بمرونتها في التنسيق، إذ يمكن ارتداؤها بقطع بسيطة لإضفاء لمسة أنيقة.