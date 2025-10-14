"سحر اللون الأخضر".. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالتها

"الأزرق يليق بها".. 7 صور ومعلومات عن إطلالة يارا

ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت ليلى فستان طويل "كت" باللون الأخضر اللامع، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت ليلى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

ودائما ما تخطف الفنانة ليلى علوي أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة وأيضا الجريئة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.