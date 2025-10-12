بإطلالة ساحرة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لبلبة تتصدر المشهد.. أحدث إطلالات نجمات الفن ضمن إعلان المكرمين في مهرجان

تظهر الفنانة درة بإطلالة شتوية مميزة، يغلب عليها اللون الأحمر القوي ، مما يمنحها حضورًا لافتًا وكلاسيكيًا في آن واحد.

ارتدت درة معطفًا طويلًا من الصوف الثقيل باللون الأحمر، ويتميز هذا المعطف، ياقة عريضة وكبيرة تضفي لمسة درامية على الإطلالة.

تطريز بارز، يبدو وكأنه من الدانتيل، يغطي منطقة الصدر والأكمام، مما يكسر حدة اللون الأحمر ويضيف عمقًا للقطعة.

نسقت تحت المعطف سروالًا ضيقًا وكنزة برقبة عالية، جميعها بنفس الدرجة من اللون الأحمر، ما يخلق إطلالة أحادية اللون.

أكملت الإطلالة بإكسسوارات عصرية تزيد من حدتها، نظارة شمسية سوداء مستطيلة ورفيعة، ذات طابع "كات آي عصري.

قفازات جلدية سوداء، أضفت لمسة من الغموض والأناقة الشتوية، واعتمدت درة تصفيفة شعر "الكعكة المشدودة، ما أبرز ملامح وجهها وأعطى مساحة للياقة الكبيرة للتألق.