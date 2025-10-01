ملكة جمال العالم بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

4 صور ومعلومات عن إطلالة هدى المفتي في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا، بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أوبال مرتدية فستان طويل باللون الأسود بصيحة "الأوف شولدر"، وبقصة انسيابية على الجسم.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، وركزت على رسمة عيونها.

بينما اعتمدت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش أنيق باللون الأسود

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأسورة، وحلق، وعدة خواتم.

ودائما ما تخطف أوبال أنظار متابعيها ومحبيها بإطلالتها التي تتنوع بين الفساتين القصيرة والطويلة والجريئة، والملابس الكاجوال.