إعلان

ملكة جمال العالم بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

كتب : أسماء مرسي

07:00 م 01/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا
  • عرض 4 صورة
    ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا
  • عرض 4 صورة
    ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا، بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أوبال مرتدية فستان طويل باللون الأسود بصيحة "الأوف شولدر"، وبقصة انسيابية على الجسم.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، وركزت على رسمة عيونها.

بينما اعتمدت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش أنيق باللون الأسود

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأسورة، وحلق، وعدة خواتم.

ودائما ما تخطف أوبال أنظار متابعيها ومحبيها بإطلالتها التي تتنوع بين الفساتين القصيرة والطويلة والجريئة، والملابس الكاجوال.

ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا أوبال سوشاتا على إنستجرام إطلالة أوبال سوشاتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة