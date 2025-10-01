نجمة الإعلانات.. 16 صورة لـ جيجي حديد أشهر عارضة أزياء في العالم

كتبت- أسماء العمدة:

في عالم الموضة الذي يتغير مع كل موسم، هناك أسماء تبقى خالدة في الأضواء، وعلى رأسها جيجي حديد، التي تُعد اليوم أشهر عارضة أزياء في العالم، بفضل حضورها اللافت وأسلوبها المميز وتأثيرها الكبير على صناعة الأزياء العالمية.

من هي جيجي حديد؟

بحسب موقع CCN، ولدت جيجي عام 1995 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبدأت مشوارها مبكرًا عندما ظهرت في أول إعلان تجاري وهي في الثانية من عمرها، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت عام 2014 خلال أسبوع الموضة في نيويورك، حيث خطفت الأنظار بجمالها الطبيعي وكاريزمتها الفريدة.

منذ ذلك الحين، أصبحت الوجه الأبرز لكبرى دور الأزياء العالمية مثل Chanel وVersace وBalmain وTom Ford، كما تصدرت أغلفة أرقى المجلات مثل Vogue وElle وHarper’s Bazaar.

تأثير يتجاوز المنصات

لا يقتصر نجاح جيجي على منصات العرض فقط، إذ يتابعها أكثر من 76 مليون شخص على إنستجرام، لتصبح واحدة من أكثر العارضات تأثيرًا في جيل الشباب وعشاق الموضة.

وتتميز جيجي بأسلوب يجمع بين البساطة والأناقة، إذ تتحول إطلالاتها اليومية إلى صيحات عالمية تتبعها ملايين الفتيات حول العالم، ما جعلها رمزًا للجمال والموضة العصرية.