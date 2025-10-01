إعلان

نجمة الإعلانات.. 16 صورة لـ جيجي حديد أشهر عارضة أزياء في العالم

كتب : مصراوي

09:00 م 01/10/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    بيلا حديد وشقيقتها جيجي
  • عرض 16 صورة
    عارضة الأزياء الأمريكية الشابة جيجي حديد
  • عرض 16 صورة
    عارضة الأزياء الشابة جيجي حديد
  • عرض 16 صورة
    عارضة الأزياء الأمريكية الشابة جيجي حديد
  • عرض 16 صورة
    عارضة الأزياء الشابة جيجي حديد
  • عرض 16 صورة
    جيجي حديد
  • عرض 16 صورة
    جيجي حديد
  • عرض 16 صورة
    جيجي حديد
  • عرض 16 صورة
    جيجي حديد
  • عرض 16 صورة
    جيجي حديد
  • عرض 16 صورة
    نجمة الإعلانات
  • عرض 16 صورة
    أشهر عارضة أزياء في العالم
  • عرض 16 صورة
    أشهر عارضة أزياء في العالم
  • عرض 16 صورة
    جيجي حديد أشهر عارضة أزياء في العالم
  • عرض 16 صورة
    16 صورة لـ جيجي حديد أشهر عارضة أزياء في العالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء العمدة:

في عالم الموضة الذي يتغير مع كل موسم، هناك أسماء تبقى خالدة في الأضواء، وعلى رأسها جيجي حديد، التي تُعد اليوم أشهر عارضة أزياء في العالم، بفضل حضورها اللافت وأسلوبها المميز وتأثيرها الكبير على صناعة الأزياء العالمية.

من هي جيجي حديد؟

بحسب موقع CCN، ولدت جيجي عام 1995 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبدأت مشوارها مبكرًا عندما ظهرت في أول إعلان تجاري وهي في الثانية من عمرها، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت عام 2014 خلال أسبوع الموضة في نيويورك، حيث خطفت الأنظار بجمالها الطبيعي وكاريزمتها الفريدة.

منذ ذلك الحين، أصبحت الوجه الأبرز لكبرى دور الأزياء العالمية مثل Chanel وVersace وBalmain وTom Ford، كما تصدرت أغلفة أرقى المجلات مثل Vogue وElle وHarper’s Bazaar.

تأثير يتجاوز المنصات

لا يقتصر نجاح جيجي على منصات العرض فقط، إذ يتابعها أكثر من 76 مليون شخص على إنستجرام، لتصبح واحدة من أكثر العارضات تأثيرًا في جيل الشباب وعشاق الموضة.

وتتميز جيجي بأسلوب يجمع بين البساطة والأناقة، إذ تتحول إطلالاتها اليومية إلى صيحات عالمية تتبعها ملايين الفتيات حول العالم، ما جعلها رمزًا للجمال والموضة العصرية.

جيجي حديد أشهر عارضة أزياء في العالم نجمة الإعلانات معلومات عن جيجي حديد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة