7 إطلالات ساحرة للفنانات باللون الأسود في مهرجان JOY AWARDS بالرياض

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كتبت- أسماء مرسي:

في مهرجان جوائز JOY AWARDS بالرياض في نسخته الخامسة، تألقت العديد من نجمات الفن بإطلالات أنيقة باللون الأسود خطفت أنظار الجميع وعدسات المصورين والكاميرا.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز الفنانات اللاتي تألقن باللون الأسود في مهرجان JOY AWARDS:

سمية الخشاب

ارتدت الفنانة سمية الخشاب فستانا طويلا باللون الأسود من خامة المخمل، واختارت وضع مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

سيرين عبد النور

كما ظهرت الفنانة سيرين عبد النور بفستان أسود لامع، تميز بأنه مزود بفتحة ساق جريئة وبقصة الكب، كما اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

ريهام عبد الغفور

كما أطلت الفنانة ريهام عبد الغفور بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب، مع مكياج باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

أروى جودة

كما تألقت الفنانة أروةى جودة بإطلالة فرعونية، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بشكل انسيابي على الجسم، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة لتنناسب مع إطلالتها.

توبا

بينما ظهرت الممثلة التركية توبا بويوك أوستون بفستان أنيق مزيج من اللونين الأسود والأبيض من خامة المخمل، ونسقت معه قفازات بنفس اللون، ووضعت مكياجا قويا بدرجات الأحمر الناري، ونسقت مع إطلاتها "كلاتش" باللون الأسود.

فخرية أوجن

وتألقت الفنانة التركية فخرية أوجن مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وبمكياج بدرجات النيود.

نادين نجيم

كما اختارت الفنانة نادين نجيم الظهور بفستان أسود شفاف ومن خامة الدانتيل وبصيحة "التل" منفوشا من أسفل، واعتمدت مكياج بدرجات الألوان الترابية، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

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