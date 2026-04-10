مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
21:00

جيرونا

جميع المباريات

اهتمام إسباني جديد بضم مصطفى شوبير.. والأهلي يوضح موقفه

كتب : نهي خورشيد

12:45 ص 10/04/2026

مصطفى شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي جمال الغندور عن دخول نادي راسينج الإسباني في دائرة المهتمين بالتعاقد مع مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تحركات إسبانية لضم شوبير

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن النادي الإسباني لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لإدارة الأهلي، إلا أن هناك متابعة مستمرة لمستوى اللاعب إلى جانب وجود اتصالات ومفاوضات شفهية مع مسؤولي القلعة الحمراء تمهيداً للتحرك بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد وصول عرض رسمي من راسينج إلى إدارة الأهلي لحسم الصفقة.

اتجاه داخل الأهلي لتثبيت شوبير أساسياً

وفي سياق متصل، أكد الغندور وجود توجه داخل الجهاز الفني للأهلي للاعتماد على مصطفى شوبير كحارس مرمى أساسي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف أن هذا القرار لا يرتبط فقط بالأزمة المحتملة لإيقاف محمد الشناوي عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، بل يأتي أيضاً ضمن رؤية فنية تهدف إلى منح شوبير مزيداً من الثقة والاستمرارية في ظل ضغط المباريات خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

رياضة عربية وعالمية

زووم

رياضة عربية وعالمية

شئون عربية و دولية

أخبار

المزيد

إعلان

