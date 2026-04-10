شاركت علياء صبحي جمهورها عبر حسابها على إنستجرام إطلالة كاجوال عصرية، عكست من خلالها أسلوبًا مريحًا ومواكبًا للموضة.

كيف بدت إطلالة علياء صبحي الكاجوال؟

اختارت علياء توب باللون الأخضر جاء بتصميم بسيط ومريح، ونسّقته مع بنطلون بوي فريند جينز، ما منحها مظهرًا عمليًا وعفويًا يعكس روح الإطلالات اليومية العصرية.

ما الذي ميّز تنسيق القطع؟

اعتمدت على تنسيق بسيط بعيد عن التكلف، حيث جاء البنطلون البوي فريند بقصّة واسعة قليلًا، ما أضفى لمسة شبابية مريحة، بينما أضفى التوب الأخضر حيوية وانتعاشًا على الإطلالة.

هل يعكس اللوك أسلوبًا عصريًا؟

يجمع هذا اللوك بين الراحة والأناقة، وهو من أبرز اتجاهات الموضة الحالية التي تركز على البساطة مع لمسة ستايل واضحة.

ماذا يرمز اللون الأخضر في عالم الموضة؟

يرمز اللون الأخضر إلى الحيوية والتجدد والطبيعة، كما يعكس الإحساس بالراحة والهدوء. ويُعد من الألوان التي تضيف إشراقة مميزة للإطلالات الكاجوال، خاصة عند تنسيقه مع الجينز لمظهر متوازن وعصري.