متهمة إسرائيل.. إيران تنفي شن هجمات على دول الخليج

كتب : مصراوي

03:55 ص 10/04/2026

الحرس الثوري الإيراني

وكالات

نفى الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، يوم الخميس، تنفيذ أي هجمات على دول الخليج، وذلك عقب إعلان صادر عن الكويت.

وقال الحرس الثوري في بيانه: "إذا كانت هذه التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام صحيحة، فلا شك أنها من تنفيذ العدو الصهيوني أو الولايات المتحدة".

وتابع الحرس الثوري الإيراني في بيان، إن الهجمات التي شنت بطائرات مسيرة واستهدفت دولا خليجية الخميس، انطلقت من أذربيجان.

وأوضح في بيانه "ينفي الحرس الثوري قيامه بأي هجمات جوية بالمسيرات تجاه دول دول الخليج، ونتابع بحذر صواريخ انطلقت من أذربيجان تجاه هذه الدول".

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الحرس الثوري نفّذ في السابق هجمات متكررة على أهداف خليجية خلال الحرب.

الهجوم على الكويت

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أنها تتعامل حاليًا مع هجمات بطائرات مسيّرة اخترقت الأجواء الكويتية، مستهدفة عدداً من المنشآت الحيوية، في تصعيد أمني خطير يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة.

وأوضحت في بيان رسمي أن أنظمة الرصد والدفاع الجوي تمكنت من اكتشاف الأجسام المعادية فور دخولها المجال الجوي، ليتم التعامل معها بشكل فوري، وسط حالة من الاستنفار الكامل داخل القوات المسلحة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية حول المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية الحساسة.

الهجوم على السعودية

ومن جانبه صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بأن منشآت الطاقة الحيوية في المملكة، تعرضت لاستهدافات متعددة مؤخرا، بما يشمل مرافق إنتاج البترول والغاز والنقل والتكرير، ومرافق البتروكيماويات وقطاع الكهرباء في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، وفقا عن المصدر، إن هذه الاستهدافات نتج عنها استشهاد أحد المواطنين من منسوبي الأمن الصناعي بالشركة السعودية للطاقة وإصابة سبعة مواطنين آخرين من منسوبي الشركة، كما نتج عنها تعطل عدد من العمليات التشغيلية في مرافق رئيسية ضمن منظومة الطاقة.

اهتمام إسباني جديد بضم مصطفى شوبير.. والأهلي يوضح موقفه
اهتمام إسباني جديد بضم مصطفى شوبير.. والأهلي يوضح موقفه
ميلانيا ترامب تنفي علاقتها بإبستين وتدعو إلى عقد جلسة استماع في الكونجرس
ميلانيا ترامب تنفي علاقتها بإبستين وتدعو إلى عقد جلسة استماع في الكونجرس
ماذا حدث في الأسواق خلال 48 ساعة من هدنة إيران وأمريكا؟ وما السيناريوهات
ماذا حدث في الأسواق خلال 48 ساعة من هدنة إيران وأمريكا؟ وما السيناريوهات
منح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" تقديرًا لإسهاماته الدولية (محدث)
منح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" تقديرًا لإسهاماته الدولية (محدث)
بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)

