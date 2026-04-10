متهمة إسرائيل.. إيران تنفي شن هجمات على دول الخليج

وكالات

نفى الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، يوم الخميس، تنفيذ أي هجمات على دول الخليج، وذلك عقب إعلان صادر عن الكويت.

وقال الحرس الثوري في بيانه: "إذا كانت هذه التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام صحيحة، فلا شك أنها من تنفيذ العدو الصهيوني أو الولايات المتحدة".

وتابع الحرس الثوري الإيراني في بيان، إن الهجمات التي شنت بطائرات مسيرة واستهدفت دولا خليجية الخميس، انطلقت من أذربيجان.

وأوضح في بيانه "ينفي الحرس الثوري قيامه بأي هجمات جوية بالمسيرات تجاه دول دول الخليج، ونتابع بحذر صواريخ انطلقت من أذربيجان تجاه هذه الدول".

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الحرس الثوري نفّذ في السابق هجمات متكررة على أهداف خليجية خلال الحرب.

الهجوم على الكويت

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أنها تتعامل حاليًا مع هجمات بطائرات مسيّرة اخترقت الأجواء الكويتية، مستهدفة عدداً من المنشآت الحيوية، في تصعيد أمني خطير يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة.

وأوضحت في بيان رسمي أن أنظمة الرصد والدفاع الجوي تمكنت من اكتشاف الأجسام المعادية فور دخولها المجال الجوي، ليتم التعامل معها بشكل فوري، وسط حالة من الاستنفار الكامل داخل القوات المسلحة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية حول المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية الحساسة.

الهجوم على السعودية

ومن جانبه صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بأن منشآت الطاقة الحيوية في المملكة، تعرضت لاستهدافات متعددة مؤخرا، بما يشمل مرافق إنتاج البترول والغاز والنقل والتكرير، ومرافق البتروكيماويات وقطاع الكهرباء في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، وفقا عن المصدر، إن هذه الاستهدافات نتج عنها استشهاد أحد المواطنين من منسوبي الأمن الصناعي بالشركة السعودية للطاقة وإصابة سبعة مواطنين آخرين من منسوبي الشركة، كما نتج عنها تعطل عدد من العمليات التشغيلية في مرافق رئيسية ضمن منظومة الطاقة.