شاركت الفنانة نسرين طافش عدة صور عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وناعمة خطفت الأنظار وأثارت إعجاب متابعيها.

كيف بدت إطلالتها؟

اختارت فستانًا باللون الكريمي المائل للذهبي، بتصميم انسيابي أنثوي يتميز بقصة الـ"هالتر" من الأعلى، مع طبقات خفيفة متدرجة تضفي حركة ورقة على الإطلالة.

الفستان قصير من الأمام وطويل من الخلف، ما أضفى لمسة عصرية وجريئة في نفس الوقت.

أما من ناحية الإكسسوارات، فقد اعتمدت على قطع ذهبية لافتة، مع حقيبة صغيرة أنيقة وحذاء شفاف بكعب عالٍ، مما حافظ على بساطة الإطلالة دون مبالغة.

مكياجها جاء ناعمًا بدرجات دافئة، وتسريحة شعرها منسدلة بانسيابية لتكمل اللوك الرومانسي.

ماذا يدل اللون الكريمي في عالم الموضة؟

اللون الكريمي أو العاجي يُعتبر من الألوان الراقية في عالم الموضة، ويرمز إلى:

الأناقة الهادئة: فهو أقل حدة من الأبيض وأكثر دفئًا.

الفخامة البسيطة: يعطي إحساسًا بالرقي دون تكلف.

الأنوثة والرومانسية: خاصة عند استخدامه في الأقمشة الخفيفة والمنسدلة.

المرونة في التنسيق: يسهل دمجه مع الإكسسوارات الذهبية أو الفضية.

لماذا نجحت هذه الإطلالة؟

نجاح الإطلالة جاء من التوازن بين البساطة والتفاصيل الأنثوية، واختيار لون هادئ مع تصميم ملفت، بالإضافة إلى تناغم الإكسسوارات والمكياج، ما جعل المظهر العام متكاملًا وجذابًا.

