أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة من مستوى الإدارة العليا، وذلك وفقًا للإعلان رقم (3) لسنة 2026، في إطار خطة الشركة لدعم الهيكل الإداري ورفع كفاءة التشغيل بمختلف القطاعات والمناطق.

"نقل الكهرباء" تطرح 22 وظيفة قيادية بالإدارة العليا

يشمل الإعلان عدد 22 وظيفة قيادية موزعة على الديوان العام وعدة مناطق تشغيلية على مستوى الجمهورية، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: الديوان العام:

- مدير عام مشروعات محطات محولات الجهد الفائق.

- مدير عام قياس وتقييم الأداء الفني للإدارات القانونية.

- مدير عام التخليص الجمركي.

ثانيًا: منطقة كهرباء القاهرة:

- رئيس قطاع شبكات الجهد الفائق والعالي (شمال).

- مدير عام وسائل النقل.

- مدير عام محطات محولات جنوب شرق.

ثالثًا: منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا:

- رئيس قطاع الخطوط الهوائية والكابلات.

- رئيس قطاع التشغيل والتحكم والاتصالات.

- مدير عام التطوير ومراقبة الجودة.

- مدير عام وسائل النقل.

- مدير عام نظم التشغيل والأجهزة الفنية.

- مدير عام مشروعات الكابلات.

- مدير عام الشؤون الإدارية والأفراد.

رابعًا: منطقة الدلتا:

- رئيس قطاع شبكات (الدقهلية / دمياط / كفر الشيخ).

- مدير عام وسائل النقل.

- مدير عام مشروعات الخطوط والكابلات.

- مدير عام مشروعات محطات المحولات.

- مدير عام التطوير ومراقبة الجودة.

خامسًا: منطقة القناة:

- مدير عام محطات محولات شمال البحر الأحمر.

سادسًا: منطقة مصر الوسطى:

- مدير عام السلامة والصحة المهنية.

سابعًا: منطقة مصر العليا:

- مدير عام محطات محولات توشكي.

- مدير عام التخطيط والمتابعة.

مواعيد وشروط التقديم

أوضحت الشركة أن باب التقديم بدأ اعتبارًا من 7 أبريل 2026، ويستمر حتى 21 أبريل 2026، داعيةً الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية إلى سرعة التقديم خلال الفترة المحددة.

يأتي طرح هذه الوظائف في إطار توجه الشركة لتعزيز الكوادر القيادية، ودعم خطط تطوير شبكات نقل الكهرباء وتحسين جودة الخدمة، خاصة مع التوسع في مشروعات الجهد الفائق وربط الشبكة القومية بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

