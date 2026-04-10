في "أعمق" هجمة منذ عودة الحرب.. حزب الله يُطلق صواريخ على تل أبيب

كتب : مصراوي

02:40 ص 10/04/2026

اعتراضات صواريخ باليستية

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخًا واحدًا أطلقه حزب الله من لبنان باتجاه مدينة عسقلان الساحلية الجنوبية قبل وقت قصير.

وقالت صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات جراء إطلاق الصاروخ.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية للمرة الأولى تحذيرًا مبكرًا من الهجوم الصاروخي، قبل نحو دقيقتين من انطلاق صفارات الإنذار في المدينة الساحلية.

كما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن محيطة في وسط إسرائيل، نتيجة اعتراض الصاروخ والخوف من سقوط شظايا، حسب الصحافة العبرية.

ويُعد إطلاق هذا الصاروخ من أعمق الهجمات التي حاول حزب الله تنفيذها داخل إسرائيل منذ بدء القتال الحالي حسبما قالت صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل.

إطلاق صاروخ من حزب الله

ودوت صفارات الإنذار في أنحاء وسط إسرائيل وأجزاء من الجنوب، وسط هجوم صاروخي شنّه حزب الله من لبنان.

وشملت الإنذارات منطقة تل أبيب والمدن المجاورة، إضافة إلى مدينة أشدود الساحلية الجنوبية.

وقبل إطلاق صفارات الإنذار بقليل، كانت قيادة الجبهة الداخلية قد أصدرت تحذيرًا مبكرًا في أشدود.

وكان الجيش قد حذّر في وقت سابق من احتمال أن يشن حزب الله هجمات تتجاوز شمال إسرائيل.

