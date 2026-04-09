قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تقرر غلق المحال الساعة 11 مساءً بدلًا من الساعة 9 مساءً بداية من الغد وحتى يوم 27 من شهر إبريل الحالي، مع استثناء المناطق السياحية التي تستمر في العمل وفق الأنشطة المعتادة.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن هذا التعديل الجديد جاء مراعاة لأعياد الأخوة المسيحيين.

كانت الحكومة قررت في وقت سابق تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات خلال الفترة الحالية لتغلق الساعة 9 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة، فتغلق الساعة 10 مساءً، لتوفير الطاقة بسبب تداعيات الحرب.

