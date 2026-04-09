إعلان

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات

كتب : أحمد الجندي

05:27 م 09/04/2026 تعديل في 06:10 م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تقرر غلق المحال الساعة 11 مساءً بدلًا من الساعة 9 مساءً بداية من الغد وحتى يوم 27 من شهر إبريل الحالي، مع استثناء المناطق السياحية التي تستمر في العمل وفق الأنشطة المعتادة.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن هذا التعديل الجديد جاء مراعاة لأعياد الأخوة المسيحيين.

كانت الحكومة قررت في وقت سابق تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات خلال الفترة الحالية لتغلق الساعة 9 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة، فتغلق الساعة 10 مساءً، لتوفير الطاقة بسبب تداعيات الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات