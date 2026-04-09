شاركت الفنانة ميريهان حسين عدة صور عبر حسابها على إنستجرام، بإطلالة عصرية يغلب عليها اللون الأسود بالكامل، ما منحها حضورًا قويًا ولمسة من الأناقة الجذابة.

و اعتمدت على تنسيق بسيط لكنه لافت، يعكس ذوقًا عمليًا يميل إلى الأسلوب الـ"كاجوال شيك".

كيف اعتمدت ميريهان حسين على الأسود لإبراز أناقتها؟

اختارت إطلالة موحدة باللون الأسود، من الجاكيت إلى البنطلون الليجن والتوب، ما منحها مظهرًا انسيابيًا أنيقًا يعزز من رشاقتها ويبرز تفاصيل الإطلالة بشكل متناسق.

ما الذي يميز تنسيق الجاكيت الأسود في هذه الإطلالة؟

الجاكيت الأسود أضاف لمسة عصرية قوية، حيث كسر بساطة الملابس الداخلية ومنح الإطلالة طابعًا عمليًا يناسب الخروجات اليومية بأسلوب أنيق.

كيف ساهم البنطلون الليجن في إبراز القوام؟

اختيار الليجن الأسود كان موفقًا، إذ أبرز القوام بشكل جذاب مع الحفاظ على الراحة، ما جعله عنصرًا أساسيًا في الإطلالة.

ما دور الإكسسوارات في استكمال اللوك؟

اختارت شنطة سوداء بسيطة، جاءت مكملة للإطلالة دون مبالغة، مما حافظ على الطابع الموحد والأنيق للّوك.

لماذا يعتبر اللون الأسود خيارًا دائمًا في عالم الموضة؟

الأسود يمنح مظهرًا راقيًا وسهل التنسيق، كما يعكس قوة وثقة، وهو من الألوان التي لا تغيب عن صيحات الموضة في أي موسم.

وئام مجدي بفستان جريء.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

جاذبية اللون الأسود.. إلهام شاهين بلوك ساحر