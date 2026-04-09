شاركت الفنانة مي الغيطي مجموعة صور عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة تجمع بين البساطة العصرية والأناقة الهادئة، وهي عادة ما تحرص على تنسيق إطلالات لافتة تخطف الأنظار.

كيف بدت إطلالتها؟

اعتمدت مي فستانًا أبيض طويلًا بتصميم انسيابي ناعم يعكس الرقي والبساطة، ونسّقت معه جاكيت باللون البني بقصة كلاسيكية أضافت لمسة عصرية أنيقة.

أما في الإطلالة الأخرى، فظهرت بتنسيق مميز يجمع بين الأصفر الحيوي والتدرجات الترابية، مع تنورة بليسيه وبلوزة بنقوش راقية، ما منحها مظهرًا أنثويًا متوازنًا بين الكلاسيك والعصرية.

ما دلالة اللون الأبيض في الموضة؟

النقاء والبساطة: يعكس الهدوء والأناقة غير المتكلفة

الرقي الكلاسيكي: لون أساسي لا يخرج من الموضة

الانتعاش: مثالي للإطلالات النهارية والمواسم الدافئة

ماذا يعبر اللون البني؟

الدفء والثقة: لون ترابي يوحي بالاستقرار

الأناقة العملية: مناسب للإطلالات اليومية الراقية

الهدوء: يوازن الألوان الفاتحة ويمنحها عمقًا

ولماذا الأصفر لافت في الإطلالة الثانية؟

الطاقة والإشراق: لون يعكس الحيوية والتفاؤل

الجرأة العصرية: يبرز الشخصية القوية والواثقة

التميّز: من الألوان التي تجذب الانتباه بسرعة

لماذا نجحت هذه الإطلالة؟

لأنها اعتمدت على تنسيق ذكي بين الألوان الهادئة والجريئة، مع قصّات مريحة وأنيقة، ما خلق توازنًا بين البساطة والتميّز في نفس الوقت.

