ماجدة الرومي: ضحايا كل الحروب نحن اللبنانيون ولبناننا هو الشهيد الأكبر

كتب : منى الموجي

11:37 م 09/04/2026

ماجدة الرومي

عبرت النجمة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي عن حزنها بسبب ما يعيشه وطنها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X، مؤكدة صمود الشعب اللبناني أمام أي عدوان رغم معاناته.

وكتبت ماجدة "ضحايا كل الحروب نحن اللبنانيّون ولبناننا هو الشهيد الأكبر.. لكن! نُقسم سنبقى".

نجوم الفن يدعمون لبنان

وحرص عدد كبير من النجوم على دعم لبنان والدعاء لشعبها، وبينهم: الفنانة إلهام شاهين، الفنانة أسماء جلال، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة ريم البارودي، الفنانة ليلى أحمد زاهر، الفنان محمد إمام.

ونشرت إلهام شاهين، صورة لها وهي تبكي عبر صفحتها على "إنستجرام"، وعلقت: "قلبي مع لبنان، الله يرحم شهدائها ويشفي كل جريح"، وعبر حسابها على إنستجرام كتبت هنا شيحة: "رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا"، ونشر محمد إمام صورة أرشيفية له التقطها خلال تواجده في لبنان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لبنان.. اللهم احفظ شعبها وأرضها".

