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6 صور لـ ريا أبي راشد بفستان بليزر قصير في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

10:50 م السبت 07 ديسمبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    ريا أبي راشد بفستان بليزر قصير في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
  • عرض 7 صورة
    اعتمدت ريا مكياج بدرجات الأحمر الناري
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    اختارت ريا تسريحة الشعر المنسدلة على الأكتاف
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    إطلالة ريا أبي راشد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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    ريا أبي راشد رفقة الفنانة يسرا اللوزي (2)
  • عرض 7 صورة
    ريا أبي راشد رفقة الفنانة يسرا اللوزي (1)
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة جذابة.

ارتدت ريا فستان بليزر قصير باللون الأوف وايت، ونسقت معه حذاء طويل باللون الأسود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف، مع وضع مكياج قوي بالأحمر الناري.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

ريا أبي راشد إطلالة ريا أبي راشد مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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