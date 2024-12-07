6 صور لـ ريا أبي راشد بفستان بليزر قصير في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

صبا مبارك تتألق في مهرجان البحر الأحمر.. فستان بـ350 ألف.. أقراط بمليون

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة جذابة.

ارتدت ريا فستان بليزر قصير باللون الأوف وايت، ونسقت معه حذاء طويل باللون الأسود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف، مع وضع مكياج قوي بالأحمر الناري.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.