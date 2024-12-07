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فساتين بفتحة ساق جريئة.. 20 صورة للنجمات في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

06:00 م السبت 07 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مي عمر
  • عرض 20 صورة
    فستان منى زكي
  • عرض 20 صورة
    منى زكي
  • عرض 20 صورة
    هند صبري
  • عرض 20 صورة
    مي عمر
  • عرض 20 صورة
    هند صبري
  • عرض 20 صورة
    منى زكي (6)
  • عرض 20 صورة
    فستان مي عمر
  • عرض 20 صورة
    الفنانة مي عمر
  • عرض 20 صورة
    مي عمر
  • عرض 20 صورة
    مي عمر
  • عرض 20 صورة
    منى زكي (2)
  • عرض 20 صورة
    مي عمر
  • عرض 20 صورة
    مي عمر بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    مي عمر وزوجها
  • عرض 20 صورة
    منى زكي
  • عرض 20 صورة
    منى زكي (1)
  • عرض 20 صورة
    منى زكي
  • عرض 20 صورة
    فستان منى زكي
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت العديد من نجمات الفن على السجادة الحمراء في فعاليات ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية.

وخطفت العديد من الفنانات الأنظار بعد ظهورها بفساتين بفتحة ساق جريئة، حيث ارتدت الفنانة نادين نجيم فستانا طويلا مزيج من اللونين الأسود والبيج، مزود بفتحة ساق جريئة، وتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف.

كما أطلت الفنانة هند صبري بفستان طويل باللون الأحمر الناري بصيحة الأوف شولدر ومزود بفتحة ساق جريئة، واختارت وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

وظهرت الفنانة بشرى بفستان قصير باللون الأخضر مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها.

كما تألقت الفنانة مي عمر بفستان طويل باللون الذهبي بقصة الكم الواحد وبصيحة الظهر المكشوف، ومزود بفتحة ساق جريئة.

واختارت وضع مكياج خفيف بدرجات النيود، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وظهرت الفنانة مني زكي بفستان طويل باللون الأسود بأكمام شفافة وياقة بيضاء وأزرار باللون الذهبي ، كما تميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة.

واختارت وضع مكياج قوي، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري .

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مهرجان البحر الأحمر نجمات الفن فساتين بفتحة ساق جريئة منى زكي هند صبري
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