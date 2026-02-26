إعلان

"خلص عليها بعد ذهاب والدتها للعمل".. تفاصيل العثور على جثة طفلة بالمنيب

كتب : محمود الشوربجي

12:15 م 26/02/2026

جثة طفلة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة طفلة داخل مسكنها بمنطقة المنيب، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة طفلة داخل مسكنها بمنطقة المنيب.

تفاصيل العثور على جثة طفلة في المنيب

وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وعُثر عليها داخل إحدى الغرف وبها بعض الإصابات.

وكشفت التحريات الأولية أن والدة المجني عليها تركتها بصحبة شقيقتها الصغرى داخل الشقة، وتوجهت إلى عملها حيث تعمل مساعدة طباخ، وعقب عودتها فوجئت بابنتها مفارقة الحياة.

اعترافات المتهم بقتل الطفلة

وأقر المتهم، عقب القبض عليه، بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه استغل غياب والدة الطفلة عن المنزل، وتواجد المجني عليها بمفردها تقريبًا، فاعتدى عليها، ثم أقدم على إنهاء حياتها خشية افتضاح أمره.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم قاصر يبلغ من العمر 16 عامًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.

جثة طفلة بالمنيب محكمة جنوب الجيزة متهم بإنهاء حياة طفلة مديرية أمن الجيزة

