بفتحة ساق جريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

اعتادت نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات أنيقة وجذابة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، إلا أن بعضهن اختارن تصميمات جاءت بفتحة ساق جريئة.



نادية الجندي

اختارت الفنانة نادية الجندي الظهور بإطلالة جريئة، إذ ظهرت بفستان طويل باللون الأخضر مزود بفتح ساق جريئة، مع وضع مكياج بدرجات النيود.

مي عمر

أطلت الفنانة مي عمر بفستان باللون الأوف وايت بصيحة الريش مزود بفتحة ساق جريئة، وتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف.

ليلى علوي

تألقت الفنانة ليلى علوي بفستان أنيق من خامة المخمل باللون الأسود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، ومكياج قوي بالأحمر الناري.