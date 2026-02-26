إعلان

بأكواد مفخخة.. سقوط "هاكر رأس البر" استولى على أموال المواطنين

كتب : علاء عمران

12:05 م 26/02/2026

تعبيرية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية حاسمة لجرائم النصب الإلكتروني، حيث تمكنت من ضبط شخص بمنطقة رأس البر بمحافظة دمياط، تخصص في سرقة حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفاتهم للاستيلاء على أموال ذويهم.

حيلة "الأكواد المفخخة" لسرقة الحسابات

كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، عن تلقي بلاغات من مواطنين تفيد بتعرض حساباتهم للقرصنة. وتبين أن المتهم يتبع حيلة ماكرة بإرسال "أكواد" للضحايا بزعم اشتراكهم في مجموعات خدمية، وبمجرد فتح الكود يتمكن من السيطرة الكاملة على الحساب واستخدامه في طلب تحويلات مالية.

عقب تقنين الإجراءات وتتبع البصمة الإلكترونية، تم ضبط المتهم وبحوزته 6 هواتف محمولة و15 شريحة اتصال. وبمواجهته، اعترف بارتكاب 36 واقعة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

هاكر رأس البر كواد مفخخة كواد وهمية رقة حسابات المواطنين زارة الداخلية

إعلان

