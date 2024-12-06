10 صور لـ أجرأ إطلالات افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:



تنوعت أزياء نجمات الفن في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، فإلى جانب الموديلات الناعمة والأنيقة التي ظهر بها بعضهن، ظهرت أخريات بتصاميم جريئة.



أوضحت مصممة الأزياء زينب الشوربجي أن الفنانة مي عمر حصدت لقب أجرأ إطلالة في حفل افتتاح المهرجان.



وارتدت مي فستانا ساحرا من توقيع المصمم اللبناني طوني ورد، تميز بتطريزات فاخرة بخيوط الحرير.



وأضافت زينب أن قصة الصدر ثلاثية الأبعاد والفتحة الجانبية الطويلة في الفستان قد أضفت لمسة من الجاذبية والجرأة على إطلالتها.



تسريحات مكياج زادت الإطلالة تألقا

ولم تكتفِ مي عمر بالفستان الجريء، بل أكملت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة ومكياج سموكي جذاب، ما زاد من تألقها وأناقتها.