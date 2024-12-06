10 صور لـ أغرب إطلالة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت تجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن ظهرت الفنانة ميلا الزهراني ظهرت بفستان أسود بقصة غريبة.



وصفت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح خاص لمصراوي إطلالة ميلا بأنها "الأغرب كالطاووس الأسود".



تابعت "زيزي" أن الفستان الأسود المميز بقصته الممتدة من أحد جانبي الصدر، مع دوران ظهر يشبه ريش الطاووس، منح الفنانة إطلالة ملكية وجذابة.



وأضافت أن جاءت قصة الفستان التي تحدد الخصر بشكل عمودي، مع الوشاح الطويل الذي يشبه ذيل الطاووس.



وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.



ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.