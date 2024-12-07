ساحرة.. 10 صور لـ ياسمين صبري تتألق في ثاني أيام البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة ياسمين صبري في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة ناعمة.

ظهرت ياسمين مرتدية فستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات وبتصميم ضيق على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

اقرأ أيضا:

بفتحة ساق جريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

10 صور لـ أجرأ إطلالات افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

ملكية وجذابة.. 20 صورة لإطلالات "محتشمة" في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري ساحرة وأروي جودة جذابة.. 25 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

10 صور لـ أغرب إطلالة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية