في حادث مأساوي هز منطقة عبد القادر غرب الإسكندرية، أقدم عاطل على إنهاء حياة زوجته بعد اعتدائه عليها بالضرب بعصا خشبية داخل منزلهما، في مشهد مأساوي وسط صراعها مع مرض السرطان وتحملها مسؤولية خمسة أبناء بمفردها.

تفاصيل الحادث

تلقت قوات شرطة العامرية أول إخطار من النجدة يفيد بوفاة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والمعاينة تبين وجود إصابات وجروح متعددة في مختلف أنحاء جسد الضحية، التي كانت تعاني من سرطان الرحم. وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تحريات الشرطة

كشفت التحريات أن الزوج المتهم عاطل عن العمل ويعاطي مخدر الحشيش، وكان يعتدي على زوجته منذ فترة بسبب مطالبتها المستمرة له بالبحث عن عمل والإنفاق على أبنائهما الخمسة.

وأوضحت التحقيقات أن المشادة الأخيرة تصاعدت إلى اعتداء جسدي باليدين والأرجل وبالعصا الخشبية، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

الإجراءات القانونية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وضبطت بحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وأدوات لتعاطي المخدرات.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتواصل النيابة العامة التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث وتوقيع العقوبة القانونية على الجاني.