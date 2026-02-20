كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة اعتبارًا من السبت 21 فبراير 2026 إلى الأربعاء 25 فبراير 2026.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد إلى شديد البرودة ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، يومي الأحد 22 فبراير والاثنين 23 فبراير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبينت أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، من السبت 21 فبراير إلى الأربعاء 25 فبراير على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من السبت 21 فبراير إلى الأربعاء 25 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

السبت 21 فبراير: العظمى 22 | الصغرى 12

الأحد 22 فبراير: العظمى 22 | الصغرى 12

الاثنين 23 فبراير: العظمى 20 | الصغرى 11

الثلاثاء 24 فبراير: العظمى 21 | الصغرى 11

الأربعاء 25 فبراير: العظمى 21 | الصغرى 11

السواحل الشمالية

السبت 21 فبراير: العظمى 21 | الصغرى 11

الأحد 22 فبراير: العظمى 18 | الصغرى 11

الاثنين 23 فبراير: العظمى 18 | الصغرى 11

الثلاثاء 24 فبراير: العظمى 19 | الصغرى 11

الأربعاء 25 فبراير: العظمى 19 | الصغرى 11

شمال الصعيد

السبت 21 فبراير: العظمى 23 | الصغرى 09

الأحد 22 فبراير: العظمى 23 | الصغرى 09

الاثنين 23 فبراير: العظمى 21 | الصغرى 08

الثلاثاء 24 فبراير: العظمى 21 | الصغرى 09

الأربعاء 25 فبراير: العظمى 22 | الصغرى 09

جنوب الصعيد

السبت 21 فبراير: العظمى 30 | الصغرى 12

الأحد 22 فبراير: العظمى 28 | الصغرى 12

الاثنين 23 فبراير: العظمى 24 | الصغرى 10

الثلاثاء 24 فبراير: العظمى 24 | الصغرى 10

الأربعاء 25 فبراير: العظمى 26 | الصغرى 10