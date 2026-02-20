إعلان

اجتماع موسع لرئيس الطائفة الإنجيلية مع قساوس القاهرة وزوجاتهم.. ما السبب؟

كتب : أحمد العش

03:06 م 20/02/2026
التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، صباح اليوم الجمعة، قسوس مجمع القاهرة الإنجيلي وزوجاتهم، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وشهد اللقاء حضور كل من: الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام للمؤسسات التعليمية بـ"سنودس النيل الإنجيلي"، والقس إميل نبيل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، إلى جانب عدد كبير من قسوس المجمع وزوجاتهم.

ورحّب أندريه زكي، في كلمته، بالحضور جميعًا، كما وجّه ترحيبًا خاصًا بشيوخ قسوس سنودس النيل الإنجيلي، القس يوسف بطرس والقس أميل زكي، مثمّنًا دورهم الروحي والتاريخي في دعم مسيرة الكنيسة وخدمتها.

واستعرض رئيس الهيئة، أبرز أنشطة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مشيرًا إلى دورها التنموي والوطني الممتد عبر عقود في خدمة المجتمع المصري، على المستوى المحلي في مجالات التنمية والتعليم والتمكين المجتمعي، إلى جانب دورها الدولي وحضورها في المحافل العالمية، وما تحظى به من تقدير دولي يعكس قيمة رسالتها الوطنية.

وأكد أن الهيئة تواصل التزامها الراسخ بخدمة "مصرنا الغالية"، والعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، إيمانًا برسالتها في بناء الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والسلام والتنمية المستدامة.

