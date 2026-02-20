إعلان

بريطانيا تُعرقل "ضربة إيران" وترفض فتح قواعدها الجوية لترامب

كتب- مصطفى الشاعر:

03:15 م 20/02/2026

كير ستارمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت تقارير إعلامية بريطانية عن مصادر حكومية، بأن رئيس الوزراء كير ستارمر رفض طلبا رسميا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسماح للقوات الأمريكية باستخدام "القواعد الجوية البريطانية" في أي هجوم استباقي ضد إيران، مبررا رفضه بأن هذه الخطوة قد تُخالف "القانون الدولي"، مما يضع عائقا قانونيا وسياسيا أمام خطط واشنطن لتصعيد ضرباتها ضد طهران.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، حظر ستارمر استخدام قاعدتي "فيرفورد" بإنجلترا و"دييجو جارسيا" بالمحيط الهندي لشن أي هجمات على طهران، حيث تُعد القواعد المذكورة مراكز حيوية لأسطول القاذفات الثقيلة الأمريكية، ما يجعل الرفض البريطاني ضربة لوجستية موجعة لتحركات واشنطن العسكرية ضد إيران.

وأشارت الصحيفة إلى قلق لندن من أن دعم الهجوم الأمريكي سيضعها تحت طائلة "المسؤولية الدولية"، إذ لا يُفرق القانون بين الدولة المنفذة والطرف الداعم لها في حال ثبوت "عدم مشروعية" العمل عسكريا، وهو ما جعل ستارمر يتجنب التورط في أي ضربة قد تُصنف كعدوان غير قانوني ضد إيران.

ولم يتوقف الأمر عند صحيفة "التايمز"، بل توالت تقارير "بي بي سي"، و"الجارديان"، و"التليجراف" لتؤكد من مصادرها الخاصة قرار المملكة المتحدة بمنع الوصول للقواعد الجوية، مما يعكس إجماعا داخل الدوائر الحكومية في لندن على رفض الانخراط في الضربة الأمريكية ضد إيران.

وعقب مكالمة هاتفية أُجريت مساء الثلاثاء الماضي، بين ستارمر وترامب ناقشت ملفات الشرق الأوسط، رد ترامب سريعا، الأربعاء، عبر منصته "تروث سوشيال" بسحب دعمه لاتفاقية سيادة موريشيوس على جزر "تشاجوس"، التي تضم قاعدة "دييجو جارسيا" البحرية المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مقابل عقد إيجار لمدة 99 عاما للقاعدة العسكرية.

ويُنظر إلى تحرك ترامب كـ "رد فعل انتقامي" يستهدف الاتفاقية التي أبرمها ستارمر، وذلك بعد ساعات قليلة من رفض الأخير فتح القواعد الجوية لضرب إيران.

وفي سياق متصل، وضع دونالد ترامب، القيادة الإيرانية أمام خيار "الفرصة الأخيرة"، معلنا عن منح طهران مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يوما فقط لإبرام اتفاق مع واشنطن، حيث أكد أن فترة الأسبوعين تُعد "كافية جدا" من وجهة نظره لإنهاء الملفات العالقة والتوقيع على الاتفاق المرتقب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كير ستارمر بريطانيا ضربة إيران إيران وأمريكا دييجو جارسيا إيران ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لمنتسبي جامعة عين شمس.. رابط التقديم لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد
جامعات ومعاهد

لمنتسبي جامعة عين شمس.. رابط التقديم لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد
رابط وخطوات وشروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2026
أخبار مصر

رابط وخطوات وشروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2026
غرامة مليون جنيه.. تحذير من الأهلي للاعبين بشأن رمضان
أخبار وتقارير

غرامة مليون جنيه.. تحذير من الأهلي للاعبين بشأن رمضان
شديد البرودة وأمطار بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة وأمطار بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
بعد تصاعد التهديدات.. جوجل ترد على انتشار التطبيقات الضارة في متجر بلاي
أخبار و تقارير

بعد تصاعد التهديدات.. جوجل ترد على انتشار التطبيقات الضارة في متجر بلاي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات