لمنتسبي جامعة عين شمس.. رابط التقديم لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد

كتب : عمر صبري

03:15 م 20/02/2026

جامعة عين شمس

فتحت جامعة عين شمس باب التقديم أمام أعضاء هيئة التدريس للحصول على شهادات تخصصية من جامعة هارفارد، كخطوة هامة لتعزيز القدرات الأكاديمية والقيادية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والمساهمة في تطوير مهاراتهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية

تتيح المبادرة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس فرصة التسجيل في ثلاث مسارات تخصصية متميزة هي

‏1. Harvard Digital

‏2. Harvard Healthcare Leadership

‏3. Harvard Leadership and Transformation

ودعت جامعة عين شمس جميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية المميزة إلى الإسراع بالتسجيل عبر الرابط المخصص، مؤكدة على أهمية هذه الشهادات في دعم المسيرة المهنية والأكاديمية للكوادر الجامعية.

ويمكن للراغبين التسجيل عبر رابط التسجيل اضغط هنا.

