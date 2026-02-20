لمنتسبي جامعة عين شمس.. رابط التقديم لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد

فتحت جامعة عين شمس باب التقديم أمام أعضاء هيئة التدريس للحصول على شهادات تخصصية من جامعة هارفارد، كخطوة هامة لتعزيز القدرات الأكاديمية والقيادية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والمساهمة في تطوير مهاراتهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية

تتيح المبادرة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس فرصة التسجيل في ثلاث مسارات تخصصية متميزة هي

‏1. Harvard Digital

‏2. Harvard Healthcare Leadership

‏3. Harvard Leadership and Transformation

ودعت جامعة عين شمس جميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية المميزة إلى الإسراع بالتسجيل عبر الرابط المخصص، مؤكدة على أهمية هذه الشهادات في دعم المسيرة المهنية والأكاديمية للكوادر الجامعية.

ويمكن للراغبين التسجيل عبر رابط التسجيل اضغط هنا.

